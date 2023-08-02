إنشاء مركز للتنبؤ بالفيضانات.. تفاصيل لقاء وزير الري سفير مصر بجنوب السودان

كتب- أحمد السعداوي:

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير مصر لدى جمهورية جنوب السودان؛ حيث تم استعراض موقف المشروعات التنموية المشتركة بين مصر وجنوب السودان في مجال الموارد المائية .

وقال سويلم إن المشروعات التي تنفذها مصر بدولة جنوب السودان تهدف في المقام الأول لخدمة مواطني جنوب السودان، وتعتبر نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة، مشيرًا إلى أن عمق العلاقات المصرية- الجنوب سودانية يدفعنا لمزيد من العمل على تعزيز أواصر التعاون والتكامل والاستثمار في مختلف المجالات .

وأكد وزير الري اهتمام مصر بتلبية احتياجات أشقائها بدولة جنوب السودان من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية؛ مثل مشروعات إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية لتوفير المياه النقية للمواطنين، حيث تم إنشاء (٢٠) محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية؛ لضمان استدامة تشغيلها، كما يجري تنفيذ (٨) محطات أخرى لتلبية احتياجات مواطني جنوب السودان، وإنشاء ٤ سدود لحصاد مياه الأمطار؛ للاستفادة منها في استخدامات الشرب وتربية الثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، وإنشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور عاصمة ولاية جونجلي لجمع البيانات والمعلومات الهيدرولوجية اللازمة لإعداد الدراسات المشتركة التي تسهم في التنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر من مخاطر الفيضان، وإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر بجنوب السودان

وأكد سويلم حرص مصر على بناء قدرات الكوادر الجنوب سودانية من خلال الدورات التدريبية المختلفة التي يتم تنظيمها من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN لتدريب الأشقاء من دول القارة الإفريقية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرةAWARe لرفع وبناء القدرات في المجالات ذات الصلة بالمناخ .

وأضاف وزير الري أن الدعم المصري لدولة جنوب السودان لا يقتصر فقط على مشروعات الموارد المائية، ولكنه يشتمل أيضاً على تنفيذ مشروعات تنموية في مختلف المجالات، حيث شهدت الفترة الماضية تنفيذ العديد من مشروعات التعاون المثمر بين البلدين في مجالات الكهرباء والصحة والتعليم والنقل وافتتاح البنك الأهلي المصري بجوبا والتدريب والمنح الدراسية، بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة على كل المستويات الرئاسية والحكومية، مؤكداً حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتشجيع رجال الأعمال المصريين للإسهام في دفع عجلة التنمية والاقتصاد بدولة جنوب السودان، وفتح المجال للشركات المصرية للعمل في جمهورية جنوب السودان؛ خصوصًا في مجالات الكهرباء والطاقة والبترول والبنية التحتية .

جدير بالذكر أن الدكتور سويلم قام سابقاً بزيارة رسمية لدولة جنوب السودان خلال الفترة (23- 25) يناير ٢٠٢٣؛ لبحث سُبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في كل المجالات، وتفقد سير العمل في المشروعات التي تقوم بها مصر في دولة جنوب السودان، وافتتاح محطة مياه الشرب الجوفية بالمنطقة السكنية بجبل ليمون (أحد الأحياء الموجودة بشرق العاصمة جوبا)، والتقى خلال هذه الزيارة سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، والدكتور رياك مشار النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، وجيمس واني نائب رئيس الجمهورية والمسؤول عن القطاع الاقتصادي بجنوب السودان، وتعبان دينج نائب رئيس الجمهورية والمسؤول عن قطاع المشروعات والبنية التحتية، وبال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، وضيو مطوك وزير الاستثمار بدولة جنوب السودان .