بعد إعلان جدول تخفيف الأحمال.. 7 نصائح للحفاظ على الأجهزة الكهربائية

كتب - محمد صلاح:

أثار استمرار أزمة تخفيف أحمال الكهرباء على مستوى الجمهورية، العديد من الاستفسارات عن كيفية الحفاظ على الأجهزة الكهربائية خلال الفترة المقبلة.

ويستعرض "مصراوي" كافة الإجراءات المتبعة للحفاظ على الأجهزة الكهربائية من التلف، كما تضمنتها نصائح مرفق الكهرباء وحماية المستهلك:

- يُنصح عند انقطاع الكهرباء، فصل جميع الأجهزة من القابس الكهربائي، وأيضًا فصل معظم لمبات المنزل.

- إعادة تشغيل الأجهزة الكهربائية مرة أخرى بعد عودة التيار الكهربي بدقيقة كحد أدنى، لإتاحة الفرصة لمرور فترة التذبذب في التيار، ووصوله إلى الاستقرار المناسب لعمل الأجهزة.

- ينصح عند فترة انقطاع التيار الكهربائي، بعدم فتح الثلاجة أو الفريزر إلا مرات قليلة جدًا، لمنع فقدان البرودة أو الفريون من الثلاجة.

- يُفضل استخدام المُشتركات الكهربائية متعددة الفتحات، والمزودة بحماية من اندفاع التيار.

- يجب أن يكون الجسم الخارجي للمشترك الكهربائي المستخدم مُصنع من مادة مقاومة للاشتعال.

- يجب قبل تشغيل المشترك التأكد من سلامته، وسلامة الوصلات الكهربائية والفيش به.

- يجب الحرص على توصيل الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي، مثل الميكروويف والثلاجة والمكواه مباشرة بالمقبس، وتجنب استخدام المشترك.

وبدأ تنفيذ خطة تخفيف الأحمال اليوم الثلاثاء، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول ،وتم نشر خطة تخفيف الأحمال في كل محافظة تباعًا، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة والتوقيتات الزمنية.