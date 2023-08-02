إعلان

BBC

اليوم.. "معلومات الوزراء" يطلق مبادرة "بنفكر لبلدنا": 50 فكرة لاقتصاد أكثر تنافسية

02:00 ص الأربعاء 02 أغسطس 2023

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمد غايات:

يطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، مبادرة "بنفكر لبلدنا" والتي تستهدف طرح ٥٠ فكرة مبتكرة في إطار رؤية وتوجهات الدولة المصرية لتعزيز تنافسية واستدامة الاقتصاد المصري، وذلك من خلال مسابقة بحثية لتقديم أوراق سياسات متخصصة في 5 محاور رئيسة تسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وطرح أكثر من 50 فكرة تنفيذية لمتخذ القرار في ذلك الشأن.

كما تتضمن المبادرة خطة إعلامية فعالة للتواصل المجتمعي بشأن الأفكار المطروحة ويشارك في المبادرة متخصصون من أكثر من 22 جامعة مصرية حكومية وخاصة ونحو 21 جهة ووزارة ومركزا بحثيا من خلال 41 فريقا بحثيا و40 مشاركة فردية للخبراء. ولأول مرة تشمل المبادرة طلاب الجامعات من خلال برنامج التدريب الصيفي في موضوعات المبادرة تحت إشراف الباحثين والخبراء بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

سوق مصراوى

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء مبادرة بنفكر لبلدنا الاقتصاد المصري طلاب الجامعات

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الصحة العالمية: ندرس منح مصر إشهاد المنظمة بالقضاء على فيروس "سي"
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market