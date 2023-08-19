تحرك برلماني لوقف عرض فيلم "باربي" في مصر

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى وزير الثقافة بشأن إجراءات الوزارة لمنع عرض فيلم باربي بعد منعه في الكويت ولبنان.

وقال البرلماني في سؤاله: "شهدت الأيام الأخيرة، الإعلان عن حظر كل من دولتي الكويت ولبنان لفيلم Barbie، بسبب دعوته للمثلية الجنسية وهدم قيم الأسرة.

وأضاف أن الفيلم تأجل طرحه إلى 31 أغسطس بسبب ما أثير حول محتوياته، خارجيًا وداخليًا، وقررت عدة دول عدم طرحه بها بسبب التحفظات على ترويج الفيلم للمثلية الجنسية، وعدم توافقه مع العادات والتقاليد.

وتابع النائب: "حتى الآن لم يتم إصدار أي بيان رسمى بمصر بشأن التعامل مع ذلك الفيلم".

وأشار إلى أهمية التحرك تجاه حظر الفيلم حقاظا على القيم الأسرية والأخلاق، الأمر الذي يتطلب من الحكومة وبشكل خاص وزارة الثقافة، توضيح إجراءاتها لمنع فيلم باربی، لاسيما بعد منعه في الكويت ولبنان.