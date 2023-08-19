أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم الناشط أحمد دومة، وهو قرار يأتي ضمن نطاق صلاحياته الدستورية.

ويأتي قرار الإفراج عن "دومة" استجابة للمطالبات التي صدرت من مختلف القوى السياسية والحزبية خلال الفترة الماضية، وتبادل النشطاء والسياسين التهاني بالإفراج.

وتوجه "دومة" بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد الإفراج عنه، وتقدم حمدين صباحي، مؤسس حزب الكرامة، بالشكر إلى الرئيس على استجابته الكريمة الطيبة وإصداره القرار الجمهوري بالعفو عن دومة، وأوضح أن ما حدث اليوم يفتح الباب أمام مزيد من عمليات الإفراج عن الشباب الذين سجنوا بسبب رأيهم، وهدفنا أن تكون مصر خالية من سجناء الرأي.

كما تقدم المخرج خالد يوسف بالتهنئة وكان في استقبال دومة عند خروجه من السجن مؤكدا أن هذه الخطوة الكبيرة تتبعها خطوات من أجل مصر خالية من سجناء الراي.

وفيما يلي نرصد القصة الكاملة وفق الترتيب الزمني..

موعد خروج أحمد دومة من السجن بعد العفو عنه.. نورهان حفظي تكشف

أول تعليق من تنسيقية الأحزاب على الإفراج عن أحمد دومة وآخرين

الإفراج عن أحمد دومة بقرار جمهوري -تفاصيل

أول فيديو من أمام محبس أحمد دومة بعد قرار الإفراج عنه

"حماة الوطن" يرحب بقرار العفو عن أحمد دومة وآخرين

الهضيبي: العفو عن أحمد دومة يعكس حرص الرئيس على مستقبل الشباب

أول صورة لأحمد دومة بعد الإفراج عنه بعفو رئاسي

برلماني: العفو عن أحمد دومة يعكس استجابة الرئيس للقوى السياسية

الجريدة الرسمية تنشر قرار العفو عن أحمد دومة و4 آخرين

والد أحمد دومة لـ"مصراوي": ظروف والدته لا تسمح باستقباله أمام السجن

4 قضايا.. تفاصيل العفو الرئاسي عن أحمد دومة

يشكر الرئيس.. أول تصريح من "دومة" بعد الإفراج عنه

حمدين صباحي لمصراوي: الإفراج عن دومة ثمرة الحوار مع السلطة.. وأشكر السيسي

خالد يوسف لمصراوي: الإفراج عن دومة خطوة كبيرة من أجل مصر خالية من سجناء الرأي



