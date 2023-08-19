يشكر الرئيس.. أول تصريح من "دومة" بعد الإفراج عنه

أول صورة لأحمد دومة بعد الإفراج عنه

كتب- محمد عمارة:

قال أحمد دومة، المفرج عنه بقرار رئاسي صباح اليوم، إنه يشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد استخدام صلاحياته للإفراج عنه.

وأضاف "دومة"، لمصراوي، هاتفيًا: "الحمدلله، عدت على خير، الحمدلله، ربنا يفرحنا ببقية الناس قريب".

وعن تفكيره في بداية حياته بعد الإفراج عنه، قال "دومة": "مقدرش أقول حاجة، أنا مروح البلد، مش عارف البيت بتاعنا فين أصلا، أروح وأبدأ أفكر".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري رقم 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، مستخدما صلاحياته الدستورية.

وأفرج قطاع السجون، اليوم السبت، عن الناشط السياسي أحمد دومة، تنفيذا للعفو الصادر من الرئيس السيسي.

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