لتوفير الطاقة الخضراء.. السيسي: نسعى للاستفادة من الهيدروجين الأخضر
كتب- محمد سامي:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إننا نسعى للاستفادة من الهيدروجين الأخضر لتوفير الطاقة الخضراء.
وأضاف السيسي، أن الحكومة تعمل على مجموعة من الإجراءات لتخفيف الإجراءات من آثار الأزمة الاقتصادية، ومصر قادرة دائما على تحقيق التوازن في علاقتها الخارجية.
جاء ذلك خلال جولة ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بطالبات الأكاديمية العسكرية أثناء زيارته التفقدية لها فجر اليوم السبت.
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