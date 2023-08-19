السيسي: الأكاديمية العسكرية تقدم أفضل ما لديها في جميع القطاعات

كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: إن الأكاديمية العسكرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها في جميع القطاعات.



وأضاف جولة الرئيس السيسي: "تحسين الوضع الاقتصادي يساهم في إدارة أفضل للسياسة الخارجية.. ومصر قادرة دائما على تحقيق التوازن في علاقاتها الخارجية".

جاء ذلك خلال جولة ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بطالبات الأكاديمية العسكرية أثناء زيارته التفقدية لها فجر اليوم السبت.