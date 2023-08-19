حمدين صباحي لمصراوي: الإفراج عن دومة ثمرة الحوار مع السلطة.. وأشكر السيسي

خالد يوسف لمصراوي: الإفراج عن دومة خطوة كبيرة من أجل مصر خالية من



كتب- محمد عمارة:

قال حمدين صباحي، مؤسس حزب الكرامة، إن الإفراج عن أحمد دومة بقرار رئاسي، صباح اليوم، خطوة مهمة جدا وموشر على نجاح الحوار الدائر مع السلطة.

وأضاف لمصراوي، السبت: أن يكون هناك ثمار ونتائج لهذا الحوار، أمر مهم، الإفراج عن دومة تطور مهم ويستحق الاهتمام والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح "صباحي": ما حدث اليوم يفتح الباب أمام مزيد من عمليات الإفراج عن الشباب الذين سجنوا بسبب رأيهم، وهدفنا أن تكون مصر خالية من سجناء الرأي.

وتابع مؤسس حزب الكرامة: ننتهز الفرصة لشكر رئيس الجمهورية، هذه خطوة تأتي تأني ضمن جهد كبير خلال الفترة الماضية.

وبالحديث عن رد فعل دومة عقب الإفراج عنه، قال صباحي: دومة فرحان وسعيد إنه أخذ حقه وراضي واعتقد أنه في حالة جيدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري رقم 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، مستخدما صلاحياته الدستورية.

وأفرج قطاع السجون، اليوم السبت، عن الناشط السياسي أحمد دومة، تنفيذا للعفو الصادر من الرئيس السيسي.

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