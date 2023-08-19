برلماني: خروج دفعة جديدة من المحبوسين تتويجًا لجهود الدولة بملف حقوق الإنسان
كتب - سامح سيد :
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب: إن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا بموجب العفو الرئاسي، يُعد تتويجًا لجهود الدولة في ملف حقوق الإنسان، خاصة أن مصر تعكف على مدار الفترة الماضية في اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة إزاء هذا الملف لتوفير مناخ ومظلة حقيقية لحقوق الإنسان.
وأضاف "هندي"، أن مصر تضع كرامة المواطن المصري ضمن أولوياتها وتقود عملية لتصحيح مسار سنوات ماضية، وظهرت في قرارات الإفراج التي تخص العشرات من المحبوسين على ذمة قضايا بعيدة عن الجرائم المتعلقة بالإرهاب.
وتابع:"القرارات المتتالية بشأن خروج المحبوسين احتياطيًا أكدت جدية الحوار الوطني الشامل الذي وضع ضمن محوره السياسي ملف حقوق الإنسان والحريات، وسعي مصر لتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة وأن الحوار الوطني أثمر عن العديد من النتائج الإيجابية في هذا الملف.
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