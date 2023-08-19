الفريق أسامة عسكر يتفقد مشروع استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بتوشكى
كتب- محمد سامي:
تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشروع إستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بتوشكى، والذي يعد إضافة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة التي تساهم القوات المسلحة في تنفيذها.
واستمع رئيس الأركان، إلى عرض تفصيلي تضمن أحدث المستجدات بالمشروع والخطط الزمنية لتحقيق النتائج المرجوة من تلك الرقعة الزراعية المتنامية والتي تمثل إضافة لمساحة مصر الزراعية وتهدف لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة بما يدعم جهود الدولة فى تحقيق طفرة زراعية في مجال الأمن الغذائي.
أعقب ذلك المرور على عدة مناطق بالمشروع الذى يعمل بأحدث ما وصل إليه العلم فى مجال الإستصلاح الزراعي، والإطمئنان على مراحل العمل بالمشروع وفقاً لمعدلات الأداء والخطط العلمية المدروسة للمشروع لتحقيق الأهداف المنشودة.
حضر التفقد عدد من قادة القوات المسلحة .
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