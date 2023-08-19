برلماني: قرارات العفو الأخيرة أكدت أن الجمهورية الجديدة تتسع الجميع



كتب- نشأت علي:

أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أن صدور القرار الجمهوري رقم ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك في إطار استخدام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لصلاحياته الدستورية، يأتي امتدادًا لحرص القيادة السياسية على فتح المجال العام.

وقال "السادات"، في تصريحات صحفية: إن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع ليست مجرد شعارات رنانة ولكنها حقيقة على أرض الواقع، تتأكد يومًا بعد يوم أفعالًا لا أقوالًا، وظهرت جليًا من خلال التواصل المستمر بين القيادة السياسية وكل أطياف الشعب الممثلين في الحوار الوطني وبمساحات مشتركة بين الجميع.

وتابع البرلماني: "استمرار العفو عن بعض المحكوم عليهم والمحبوسين على ذمة قضايا رأي، عزز جهود الدولة في إحداث تقدم في ملف حقوق الإنسان، كما أنه ردًا قاطعًا على كل من يشكك في حب الدولة لأولادها واستيعابهم مرة اخرى فى المجتمع ومنحهم فرص جديدة.

ووجه، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقيادة السياسية، على مواصلة دعمه للحوار الوطني وما يخرج عنه من توصيات، كما وجه الشكر للجنة العفو الرئاسي ولجنة دمج المفرج عنهم بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيبن، وجميع القائمين والأجهزة المعنية بملف خروج المحبوسين على ذمة قضايا رأي.