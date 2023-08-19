أول صورة لأحمد دومة بعد الإفراج عنه بعفو رئاسي

كتب- إسلام لطفي

نشر طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، صورة أحمد دومة بعد خروجة من السجن، اليوم السبت، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عنه.

وكان في استقبال أحمد دومة، فور خروجه من السجن المحامي خالد علي وحمدين صباحي، وخالد تليمة وفريد زهران وخالد يوسف وأسرته.

وقال سعد والد أحمد دومة، لمصراوي، إنه سعيد جدًا بقرار العفو عن "دومة" الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة بعد حبسه أعوام كثيرة.

وتواجد المحامي خالد علي، أمام سجن بدر في انتظار خروج أحمد دومة من السجن، بعد القرار الرئاسي بالفعو عنه.