والد أحمد دومة لـ"مصراوي": ظروف والدته لا تسمح باستقباله أمام السجن

كتب- إسلام لطفي:

قال سعد دومة والد أحمد دومة، إنه يتوقع خروج ابنه من السجن اليوم السبت، دون تحديد توقيت محدد لذلك، لأنه لم يخرج حتى الآن بسبب الإجراءات الخاصة بالإفراج.

وأضاف سعد دومة، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، السبت، أنه سعيد جدًا بقرار العفو عن "دومة" الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة بعد حبسه أعوام كثيرة.

وأشار إلى أنه في طريقه إلى السجن لاستقبال ابنه فور خروجه، مضيفًا: الظروف الصحية لوالدته لا تسمح باستقباله أمام السجن، وأشقائه وعمه وأبناء عمه من يستقبلونه فور خروجه.

وتابع: علمنا بخبر الإفراج عن أحمد دومة عن طريق التلفزيون، والمحامي خالد علي الذي كان أحد المحامين المدافعين عنه، ينتظر أمام السجن لاستقبال أحمد فور خروجه.

وأعلن المحامي خالد علي، تواجده أمام سجن بدر في انتظار خروج أحمد دومة من السجن، بعد القرار الرئاسي بالفعو عنه.

ونشر "علي" فيديو له أمام السجن، قائلًا: عند سجن بدر.. إن شاء الله يخرج بالسلامة".

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