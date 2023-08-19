الهضيبي: العفو عن أحمد دومة يعكس حرص الرئيس على مستقبل الشباب

كتب- نشأت علي:

أكد النائب ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، العفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، تعكس حرص القيادة السياسية على إحداث تغيير حقيقي في أوضاع حقوق الإنسان من خلال إنهاء ملف السجناء بشكل جذري، حرصا على مستقبل الشباب ومنحهم فرص جديدة للتغيير والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع.

وقال "الهضيبي"، في بيان السبت، إن القرار أيضا يأتي استجابة لتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية التي حرصت على وضع هذا الملف على رأس أولوياتها من أجل تعزيز السلم الاجتماعي، مؤكدا أن لجنة العفو الرئاسي بذلت جهدا كبيرا من أجل إحداث تقدم في هذا الملف الشائك، ومد جسور الثقة بين الدولة والقوى السياسية بمختلف اتجاهاتها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي حريص على إعادة دمج المفرج عنهم مرة أخرى سواء بإعادتهم إلى أعمالهم وجامعاتهم أو إنهاء الحجز على أرصدتهم أو رفعهم من قوائم الممنوعين من السفر، وهي خطوة مهمة تؤكد جدية الدولة في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، مشددا على أهمية إرساء دعائم السلم الاجتماعي وتحقيق مبادئ حقوق الإنسان.