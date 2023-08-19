السيسي: "إحنا مش سبب الأزمة الاقتصادية اللي بنعاني منها"

كتب- إسلام لطفي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر ليست سببا في الأزمة التي تعاني منها في الوقت الحالي.

وأضاف السيسي، أثناء تفقده الأكاديمية العسكرية، فجر اليوم السبت: الأزمة الاقتصادية اللي بنعاني منها، ومكناش سببب فيها، دي ظروف عالمية سواء فيروس كورونا اللي وقف الدنيا بالكامل ولها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي وإحنا مرتبطين بيه بشكل أو بآخر، أو الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأسعار.

وأعرب الرئيس عن تقديره لدور الأكاديمية العسكرية والذي يزداد كل يوم في فترة مهمة جدًا، متابعا: إحنا كل يوم في تطور مستمر، وإن نكون دايمًا في تطوير مستمر ده من سنن الدنيا واللي يتوقف عند حال أو موقف أو تطور معين، هيكون ناجح لفترة ثم هتتجاوزه الأحداث بعد كده.

ووجه الرئيس رسالة إلى طلاب الأكاديمية العسكرية، قائلًا: مهم أوي اطمنكم عن حالنا، وكنت في السلوم من كام يوم والمهم فيها إن بأكد دايمًا أننا لم نتوقف أبدًا عن العمل، وإحنا في عمل مستمر على كل شبر من أراضي مصر.. والأزمة اللي كل الناس متحسبة منها عدت علينا أزمات كبير في مصر وبالجهد والمثابرة، وكنا بنعبرها.​

اقرأ أيضًا:

السيسي: إضافة أكثر من 3 ملايين فدان أراض زراعية خلال شهور قليلة

السيسي: إجراءات لتخفيف ارتفاع الأسعار على المواطنين