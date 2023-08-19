إعلان

BBC

"حماة الوطن" يرحب بقرار العفو عن أحمد دومة وآخرين

02:28 م السبت 19 أغسطس 2023

أحمد دومة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- سامح سيد:

رحب حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بالقرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي استخدم فيه صلاحياته الدستورية بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية وبينهم الناشط السياسي أحمد دومة.

وأكد الحزب، في بيان السبت، أن انتهاج الدولة المصرية لسياسة الإفراج عن المحبوسين في بعض القضايا وتفعيل دور لجنة العفو الرئاسي يشير إلى انفراجة سياسية وتفاعل حقيقي مع مطالب القوى السياسية، لا سيما تلك التي ظهرت خلال جلسات واجتماعات الحوار الوطني.

وتابع أن استخدام الرئيس صلاحياته بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم، وكذلك قرارات نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 30 متهما بنشر أخبار كاذبة ومتورطين في قضايا إرهاب، يؤكد وجود مناخ يدعم الديمقراطية ويتسع لجميع طوائف الشعب المصري على اختلاف توجهاتهم السياسية.

وأشاد حزب حماة الوطن، بالدور الرائد للرئيس عبد الفتاح السيسي في قرارات العفو الرئاسي خاصة فيما يتعلق بالمحبوسين احتياطيا وهو رسالة إيجابية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

سوق مصراوى

أحمد دومة العفو عن أحمد دومة حزب حماة الوطن جلال الهريدي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السيسي: "إحنا مش سبب الأزمة الاقتصادية اللي بنعاني منها"
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

- السيسي: مصرون على وضع حلول نهائية للأزمة الاقتصادية- اضغط للتفاصيل