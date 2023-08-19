برلماني: العفو عن أحمد دومة يعكس استجابة الرئيس للقوى السياسية

كتب- سامح سيد:

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استخدام صلاحياته الدستورية بإصدار القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، يؤكد حرص الدولة المصرية على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والحريات، وترسيخ قواعد ومبادئ الجمهورية الجديدة التي تقبل الجميع وتفتح صفحة جديدة مع الشباب.

وأضاف "محسب"، في بيان السبت، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل إحداث إصلاح سياسي حقيقي بما يتيح للجميع المشاركة في العمل السياسي بطرق شرعية بالإضافة إلى تعزيز السلم الاجتماعي خاصة في ظل حرص الدولة على دمج المفرج عنهم في المجتمع والعودة للعمل والحياة من جديد والسعي لتأهيلهم وتقديم الدعم النفسي لهم مما يمنحهم فرصة جديدة للانخراط في المجتمع وممارسة حياتهم الطبيعية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن قرارات الإفراج المتتالية عن السجناء، يعد استجابة من الرئيس لمطالب القوى السياسية، مشددا على الجهود المبذولة من أجل إنهاء هذا الملف جذريا تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، وأحد مستهدفات الحوار الوطني الذي من أجل وضع الحلول لكل القضايا والملفات المهمة من أجل بناء الجمهورية الجديدة بسواعد ومشاركة الجميع.​