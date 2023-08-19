السيسي: إضافة أكثر من 3 ملايين فدان أراض زراعية خلال شهور قليلة

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه خلال أشهر قليلة سيتم إضافة حجم كبير من الأراضي الزراعية إلى إجمالي مساحة الأراضي الزراعية الموجودة حاليا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة له بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية، السبت: خلال شهور قليلة إن شاء الله هنكون حاطين على خريطة مصر حجم ضخم جدا من الأراضي الزراعية أكثر من 3 ملايين فدان مع الريف المصري بنتكلم في حجم ضخم جدا.

وتابع الرئيس: هناك عمل وجهد وحجم أراضي عشان تعمل إنتاج زراعي غير مسبوق في فترة زمنية مش كبيرة أوي​.

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