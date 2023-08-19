السيسي: نحتاج إلى مازوت بـ350 مليون دولار شهريا لشغيل محطات الكهرباء بالطاقة الكاملة
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كتب- محمد نصار:
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تحتاج في اليوم الواحد إلى 18 ألف طن مازوت من أجل تشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها لتوفير الكهرباء في ظروف درجة الحرارة المرتفعة.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة له بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية، إن هذا يعني احتياج أكثر من نصف مليون طن مازوت شهريا سعرهم 350 مليون دولار.
وتابع الرئيس: ده غير الغاز اللي ربنا وهبه لينا وإنتاجنا منه بيقدم جزء كبير جدا من احتياجاتنا من الغاز الطبيعي لو مكانش الإنتاج ده موجود دلوقتي كنا هنبقي في أزمة كبيرة جدا الحقيقة.
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