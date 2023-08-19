أول تعليق من تنسيقية الأحزاب على الإفراج عن أحمد دومة وآخرين

كتب- محمد نصار:

توجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك لاستخدامه صلاحياته الدستورية، وإصداره قرارًا جمهوريًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.

وقالت التنسيقية، في بيان، اليوم السبت، إن ذلك يأتي في إطار استجابته لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، والقوى السياسية.

ونشر طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسية، عبر حسابه على فيسبوك، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.