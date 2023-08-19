معهد الفلك: 23 سبتمبر بدء الخريف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية

القاهرة (أ ش أ)

أعلن الدكتور ياسر عبد الهادي، الأستاذ بمعمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، بدء العد التنازلي لبداية فصل الخريف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وقال عبد الهادي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد تبين أن ذروة الاعتدال الخريفي ستحدث يوم السبت 23 سبتمبر المقبل في الساعة التاسعة و49 دقيقة و6 ثوان صباحا بتوقيت القاهرة المحلي.

وأضاف أن طول فصل الخريف للعام الحالي سيكون 89 يوما و19 ساعة و38 دقيقة، لافتا إلى أنه في يوم ذروة الاعتدال الخريفي ستشرق الشمس مباشرة على خط الاستواء ويتساوى طول النهار والليل في جميع أنحاء العالم، ويكون خريفا في نصف الكرة الشمالي وربيعا في نصف الكرة الجنوبي.

وأوضح أنه بعد لحظة الاعتدال الخريفي، تبدأ الشمس بالانحراف باتجاه الجنوب حتى يقصر طول النهار ويزيد طول الليل ويبلغ أقصاه عند ذروة الشتاء حول يوم 21 ديسمبر القادم فيكون النهار في ذلك اليوم هو أقصر نهار في العام.​