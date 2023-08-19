تجديد اعتماد شهادات "أيزو" بأكاديمية مصر للطيران 3 سنوات

كتب- محمد عبيد

اجتازت أكاديمية مصر للطيران للتدريب مراجعة شركة SGS الدولية لتجديد اعتمادات شهادة "أيزو" ISO ISO9001 : 2015 ISO14001 : 2015/ ISO 45001 : 2018 / في مجالات أنظمة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية دون وجود أية ملاحظات.

ومن جانبها أشادت شركة SGS المانحة لشهادات ISO بنظم العمل داخل أكاديمية مصر للطيران للتدريب، بحسب بيان اليوم.

كما أشادت بالتزام الإدارة العليا بتطبيق أنظمة الجودة العالمية والمحلية إيمانا بأن ذلك من شأنه الارتقاء بخدمات شركات مصر للطيران المختلفة ومنها عناصر المنظومة التدريبية.

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