تجديد اعتماد شهادات "أيزو" بأكاديمية مصر للطيران 3 سنوات
كتب- محمد عبيد
اجتازت أكاديمية مصر للطيران للتدريب مراجعة شركة SGS الدولية لتجديد اعتمادات شهادة "أيزو" ISO ISO9001 : 2015 ISO14001 : 2015/ ISO 45001 : 2018 / في مجالات أنظمة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية دون وجود أية ملاحظات.
ومن جانبها أشادت شركة SGS المانحة لشهادات ISO بنظم العمل داخل أكاديمية مصر للطيران للتدريب، بحسب بيان اليوم.
كما أشادت بالتزام الإدارة العليا بتطبيق أنظمة الجودة العالمية والمحلية إيمانا بأن ذلك من شأنه الارتقاء بخدمات شركات مصر للطيران المختلفة ومنها عناصر المنظومة التدريبية.
سوق مصراوى
-
بـ 14 جنيها شهرياً.. مراوح بالتقسيط لمواجهة حر الصيفتفاصيل
-
طريقة عمل حلى بياض الثلج بدون فرن بأقل تكلفةتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 50 جنيها.. أفضل هاتف ذكي 2023 يإمكانيات عاليةتفاصيل
-
خصم يصل لـ51%.. أفضل ماكينة حلاقة كهربائية 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات ملابس الأطفال بأسعار تبدأ من 79 جنيهاتفاصيل
-
بقسط يبدأ من ٦٨ جنيها.. أفضل أنواع الأير فراير لطعام صحي في 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: