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الرئيس السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية فجرا

10:25 ص السبت 19 أغسطس 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم السبت، جولة تفقدية داخل الأكاديمية العسكرية المصرية.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال متحدث رئاسة الجمهورية: الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بجولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم.​

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