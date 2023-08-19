غدا.. حفل رانيا الجناينى فى قصر الأمير بشتاك

كتب- محمد شاكر

يقيم بيت الغناء العربى – قصر الأمير بشتاك – التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى الثامنة مساء غد الأحد 20 أغسطس الجارى حفلا للفنانة رانيا الجناينى وفرقتها الموسيقية.

يتضمن برنامج الحفل تقديم عدد من الأعمال التراثية والحديثة منها: "طول عمرى أحبك واشكيلك"، "لامونى الناس على حبى"، "انا فى انتظارك"، "صبرى عليك طال"، "مش نظرة وابتسامة".

جدير بالذكر أن رانيا عضو بفرقة التراث للموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية منذ عام 2013، كما حصلت مؤخرا على دبلوم العلاج بالفن من جامعة عين شمس فى 2022.