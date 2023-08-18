بشأن غسيل السيارات.. توجيه عاجل من محافظ الجيزة لرئيس حي الدقى
أ ش أ:
حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تفقد حالة النظافة بعدد من القطاعات بالأحياء ومدى تواجد فرق العمل الميدانية اليوم الجمعة.
كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ميدان الجمهوريات بحى الدقي، مؤكداً على رئيس الحي بضرورة الحفاظ على أعمال التطوير التي يتم تنفيذها والصيانة الدورية لها.
وشدد المحافظ على كلبشة السيارات المتعدية على أرصفة المشاة والجزيرة الوسطى وتحرير محاضر بيئة حيال مخالفات غسل السيارات بنهر الطريق.
ووجه المحافظ بمراجعة أعمال الرصف، التي تمت بعدد من الشوارع نطاق حي الدقي والعجوزة وعدم الاستلام من الشركات المنفذة قبل تلاشي كافة الملاحظات.
وخلال جولته، استمع المحافظ لعدد من شكاوي وآراء المواطنين، مؤكداً على الاستجابة لهم والعمل على حل أية شكاوى.
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