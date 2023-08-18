دعم غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة.. العمل توفر فرص عمل وتؤهل المرأة السيناوية

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل في بيان اليوم الجمعة، أن مديرية عمل جنوب سيناء رصدت في "إنفوجراف"، ما تحقق من تقدم في ملفات العمل داخل المحافظة، وأجرت مُقارنة بالأرقام من واقع بيانات المديرية لعام 2014 وما بعدها وحتى الآن خاصة معدلات التشغيل والتدريب المهني ودعم العمالة غير المنتظمة ودمج ذوي الهمم في سوق العمل والوقوف بجانب العمال وقت أزمة كورونا وحصيلة تصاريح عمل الأجانب داخل تلك المحافظة السياحية.

وجاء في تقرير "الوزارة" أن هذا التقدم الذي يتحقق على أرض جنوب سيناء يأتي تماشياً مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار وتكثيف الجهود ومشاركة الجميع في تنفيذ خطط التنمية على" أرض الفيروز "، ومع تكليفات وزير العمل حسن شحاتة لمديرية العمل، خلال جولاته في جنوب سيناء منتصف شهر ديسمبر الماضي بصحبة محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة و افتتاح ملتقى توظيف ودورة تدريب مهني و زيارته لمشروع التجلي الأعظم وتسليم وثائق تأمين على الحياة لعمالة غير منتظمة بضرورة تكثيف الجهود للنهوض بقضايا العمل داخل المحافظة والعمل مع شركاء التنمية تنفيذاً لتكليفات وتوجيهات" الرئيس السيسي".

أوضح أشرف علم الدين مدير مديرية جنوب سيناء أن الإنفوجراف يوضح فرص العمل التي توفرت داخل المحافظة عن طريق المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة في المحافظة وكذلك في قطاعات البناء والتشييد والسياحة والتعليم وغيرها وأن المديرية لعبت دوراً كبيراً في التواصل مع القطاع الخاص لتوفير تلك الفرص من خلال ملتقيات التوظيف أو بالتواصل المباشر بين صاحب العمل والشاب أو الفتاة التي تبحث عن وظيفة.

ولفت إلى أن معلومات وبيانات المديرية أكدت على أنه حتى عام 2014 تم تشغيل 25 ألفاً و 754 شاباً وفتاة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وأنه بحسب احصائيات العام الجاري 2023 وصل عدد المعينين 43 ألفاً و 557 شاباً وفتاة وهذا يعني أنه من عام 2014 وحتى الآن جرى تشغيل 17 الفاً و 803 من الشباب داخل قطاعات المحافظة.

وأوضحت إنه تم تشغيل 214 شاباً من ذوى الهمم حتى عام 2014 وفي عام 2023 سجلت المديرية تشغيل 723 شاباً داخل منشآت القطاع الخاص وهذا يعني أنه من عام 2014 وحتى الآن جرى تعيين 509 من ذوي الهمم ، والمديرية تنفذ الآن توجيهات الوزير بالاستمرار في حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم.

وفيما يتعلق بإيرادات تصاريح العمالة الأجنبية رصد الإنفوجراف أن عدد الأجانب المشتغلين 1661 أجنبي في عام 2014 بإيرادات تصاريح عمل بلغت 5 ملايين و 273 ألفاً و 740 جنيه، أما فى عام 2023 بلغ عدد الأجانب المشتغلين 3155 أجنبى بإيرادات تصاريح عمل 19 مليونا و 8 آلاف و 502 جنيهاً بمعدل زيادة 189 % فى عدد الأجانب و 360 % فى إجمالى الإيرادات بما يعظم الدخل القومي ويساهم فى زيادة العملة الصعبة داخل السوق المصري.

وجاء في الإنفوجراف أنه فى مجال التدريب المهنى بلغ عدد الدورات التدريبية المجانية المقدمة للشباب حتى عام 2014 عدد 13 برنامج تدريبي استفاد منها 242 متدرباً ومتدربة وفي عام 2023 بلغ عدد الدورات التدريبية 27 دورة استفاد منها 357 متدرب بزيادة قدرت بنسبة 68 % كما أنه فى مجال شؤون المرأة وتكافؤ الفرص فى عام 2014 لم تكن هناك أي برامج خاصة بهذا المجال.

وخلال عام 2023 بلغت عدد البرامج التدريبية المقدمة لأهالى سيناء 6 برامج استفاد منها 150 سيدة فى إطار التمكين الإقتصادى وفتح آفاق جديدة لتنمية المرأة السيناوية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لإحياء دور المرأة في العمل والصناعة.

أوضح علم الدين أنه فيما يتعلق برعاية وحماية العمالة غير المنتظمة والتوسع في حصرها والتوسع في قاعدة بياناتها، أنه في عام 2014 كان عدد المسجلين من العمالة غير المنظمة في قاعدة بيانات حسابات هذه الفئة داخل المديرية 500 عاملاً على "المنظومة"، و جرى دعمها بمبلغ 66 ألفاً و 540 جنيهاً من حسابات العمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً.

وتابع: (في عام 2023 بلغ عدد المسجلين من تلك الفئة 5276 عاملاً، وجرى صرف 46 مليوناً و 26 ألفاً و 221 جنيه منح رعاية اجتماعية وصحية للعمال المسجلين بزيادة بنسبة تقدر بـ أضعاف مثيلتها فى عام 2014، خاصة وأن الدولة المصرية تُولى هذا الملف إهتماماً كبيراً، وأن وزارة العمل تعكف الآن على تنفيذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة للتوسع في قاعدة البيانات والخدمات).