الجيزة تعلن عن مشروع لرصف وتطوير الطريق من شارع فيصل حتي كوبري الصحابة



كتب- محمد أبو بكر:

أعلن اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة عن طرح مشروع لرصف وتطوير الطريق بدءا من شارع الملك فيصل بمنطقة المريوطية وحتى كوبري الصحابة بطول ٢.٥ كم في إطار خطة التطوير التي يشهدها القطاع بالكامل.



وكلف المحافظ بمتابعة العمل داخل المراكز التكنولوجية والتأكد من الالتزام بالمدة القانونية لإنهاء المعاملات الخاصة بالمواطنين مشيراً إلى أن المحافظة تخطو خطوات متقدمة في ملف الاعتماد على التكنولوجيا لتقديم الخدمة للمواطنين في ضوء خطة الدولة في ذلك الصدد.

ولفت أنه تم إنشاء وتطوير ٢٠ مركز تكنولوجي على مستوى الأحياء والمراكز والمدن والمناطق الصناعية حتى الآن لتسهيل عملية حصول المواطن على الخدمة دون اي معوقات .