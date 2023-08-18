"حياة كريمة".. الكشف الطبي على 1310 مواطنين بقرى البحر الأحمر خلال أغسطس
أ ش أ:
أنتهت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى البحر الأحمر بالكشف على 1310 مواطناً خلال شهر أغسطس، حيث تم تخصيص 8 قوافل علاجية تضم جميع التخصصات المختلفة، وقامت بإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج وكذلك إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة والتحويل للمستشفيات مجاناً
حيث قام فريق قوافل محافظة البحر الأحمر بعمل 8 قوافل طبية متكاملة خلال شهر أغسطس على مدار 16 يوماً فى الوحدات التابعة لإدارات غارب و القصير و مرسى علم و الشلاتين و سفاجا فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر
و أشار الدكتور أحمد الصاوى منسق عام القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر بأنه قد تم توقيع الكشف و صرف العلاج لعدد 1310 حالة و عمل تحاليل الدم و الطفيليات لعدد 176 حالة
وقال الصاوى تم عمل الكشف المبكر لأمراض الضغط و السكر و الأمراض المزمنة لعدد 222 حالة
وأضاف الصاوى أن التخصصات التى تشملها المبادرة هى جراحة - نساء و توليد - باطنة - تنظيم الأسرة - الأسنان
حيث تم إجراء جميع الكشوفات و الفحوصات و صرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى مدن و قرى محافظة البحر الأحمر.
هذا المحتوى من
سوق مصراوى
-
بـ 14 جنيها شهرياً.. مراوح بالتقسيط لمواجهة حر الصيفتفاصيل
-
طريقة عمل حلى بياض الثلج بدون فرن بأقل تكلفةتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 50 جنيها.. أفضل هاتف ذكي 2023 يإمكانيات عاليةتفاصيل
-
خصم يصل لـ51%.. أفضل ماكينة حلاقة كهربائية 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات ملابس الأطفال بأسعار تبدأ من 79 جنيهاتفاصيل
-
بقسط يبدأ من ٦٨ جنيها.. أفضل أنواع الأير فراير لطعام صحي في 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: