"حياة كريمة".. الكشف الطبي على 1310 مواطنين بقرى البحر الأحمر خلال أغسطس

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أ ش أ:

أنتهت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى البحر الأحمر بالكشف على 1310 مواطناً خلال شهر أغسطس، حيث تم تخصيص 8 قوافل علاجية تضم جميع التخصصات المختلفة، وقامت بإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج وكذلك إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة والتحويل للمستشفيات مجاناً

حيث قام فريق قوافل محافظة البحر الأحمر بعمل 8 قوافل طبية متكاملة خلال شهر أغسطس على مدار 16 يوماً فى الوحدات التابعة لإدارات غارب و القصير و مرسى علم و الشلاتين و سفاجا فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر

و أشار الدكتور أحمد الصاوى منسق عام القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر بأنه قد تم توقيع الكشف و صرف العلاج لعدد 1310 حالة و عمل تحاليل الدم و الطفيليات لعدد 176 حالة

وقال الصاوى تم عمل الكشف المبكر لأمراض الضغط و السكر و الأمراض المزمنة لعدد 222 حالة

وأضاف الصاوى أن التخصصات التى تشملها المبادرة هى جراحة - نساء و توليد - باطنة - تنظيم الأسرة - الأسنان

حيث تم إجراء جميع الكشوفات و الفحوصات و صرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى مدن و قرى محافظة البحر الأحمر.​