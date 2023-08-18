طرح 12 محل تجاري وصيدلية بمدينة 6 أكتوبر.. تعرف على الشروط

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر عبر موقع "فيسبوك"، عن طرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عدد 12 محل تجاري و 1 صيدلية بمساحات تتراوح من 20 م مربع إلى 40 متر مربع.

وأضاف الجهاز في بيانه، أن المساحات المطروحة بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة وتتطلب شروط معينة تكون كالآتي:

-سداد مبلغ 299 جنيهاً لكل محل أو صيدلية.

- تعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر الجهاز يوم الأربعاء الموافق 6/9/2023.

- يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25000 جنيهاً لكل محل أو صيدلية في موع غايته جلسة المزاد.

- استكمال سداد نسبة 10 % و 1 % مصاريف إدارية و 0.5 % لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسى بها المزاد.

- 5 % وديعة صيانة تسدد خلال شهر قبل الاستلام.

- الباقي يمكن سداده بنظم تقسيط ميسرة.

- يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة بمواعيد العمل الرسمية.

وأشار الجهاز إلى أنه المزاد يخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، تحت عنوان (قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الخاصة)، ويمكن الدخول على موقع الهيئة من هنا للحصول على آية استعلامات.. اضغط هنا