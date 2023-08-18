الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء

كتب- محمد أبو بكر:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار الحكومة بتثبيت أسعار الكهرباء حتى نهاية ديسمبر 2023.

وجاء القرار: "يؤجل تطبيق تعريفة بيع الطاقة الكهربائية ومقابل خدمة العملاء المقررة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 2020 المنشور بالوقائع المصرية العدد 130 بتاريخ 9 يونيه 2020 والتي كان من المقرر تطبيقها في 1/7/2023 وذلك لمدة ستة أشهر تنتهي في 31/12/2023، على أن يستمر العمل بالتعريفة المقررة للعام المالي 2021/2022".

يأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.