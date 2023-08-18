قادرون باختلاف.. متحف الفن الإسلامي ينظم أول معرض فني للتصوير الفوتوغرافي
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
كتب- محمد أبو بكر:
نظم اليوم متحف الفن الإسلامي أول معرض فني للتصوير الفوتوغرافي لذوي القدرات الخاصة بعنوان (عدسة القادرون بإختلاف)، وشمل المعرض ٦٠ صورة فوتوغرافية لمقتنيات المتحف الأثرية وهم نتاج ورشتين تم إقامتهم سابقا بالمتحف بالمشاركة مع مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة وجمعية صوت الصمت والمؤسسة المصرية لمتلازمة داون وبإشراف الفنان جلال المسرى، حيث تم التقاط عشرات الصور للقطع الأثرية وتم اختيار افضل الصور الملتقطة لكل مشارك.
وافتتحت المعرض رقية فاروق مدير إدارة التربية المتحفية لذوي الإحتياجات الخاصة بالمتحف، وشاركها في الافتتاح أحمد ناجي مدير عام الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الإحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف، والفنان جلال المسرى.
وأقيم المعرض بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي والذي يحتفل به العالم في التاسع عشر من أغسطس من كل عام، ويقام حتى يوم الثلاثاء ٢٠٢٣/٨/٢٢م
كما أقيم على هامش المعرض فقرة فنية لمجموعة من الأطفال من ذوي القدرات الخاصة، وفي نهاية الفعالية تم تسليم شهادات التقدير لكلاً من:
- الفنان جلال المسرى.
- الفنانين المشاركين في المعرض.
- الطالبات المتطوعات ممن قاموا بالأداء الصوتي في الفيديوهات التعليمية الخاصة بمشروع فاكت ( ربط المناهج التعليمية بالقطع الأثرية بالمتحف)، وهم: (شروق اشرف و بهيجة جمعة وحنان مصطفى.
سوق مصراوى
-
بـ 14 جنيها شهرياً.. مراوح بالتقسيط لمواجهة حر الصيفتفاصيل
-
طريقة عمل حلى بياض الثلج بدون فرن بأقل تكلفةتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 50 جنيها.. أفضل هاتف ذكي 2023 يإمكانيات عاليةتفاصيل
-
خصم يصل لـ51%.. أفضل ماكينة حلاقة كهربائية 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات ملابس الأطفال بأسعار تبدأ من 79 جنيهاتفاصيل
-
بقسط يبدأ من ٦٨ جنيها.. أفضل أنواع الأير فراير لطعام صحي في 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: