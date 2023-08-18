قادرون باختلاف.. متحف الفن الإسلامي ينظم أول معرض فني للتصوير الفوتوغرافي

وزير الأوقاف: الإنسانية في حاجة إلى التراحم بين أبنائها دون تفرقة

كتب- محمد أبو بكر:

نظم اليوم متحف الفن الإسلامي أول معرض فني للتصوير الفوتوغرافي لذوي القدرات الخاصة بعنوان (عدسة القادرون بإختلاف)، وشمل المعرض ٦٠ صورة فوتوغرافية لمقتنيات المتحف الأثرية وهم نتاج ورشتين تم إقامتهم سابقا بالمتحف بالمشاركة مع مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة وجمعية صوت الصمت والمؤسسة المصرية لمتلازمة داون وبإشراف الفنان جلال المسرى، حيث تم التقاط عشرات الصور للقطع الأثرية وتم اختيار افضل الصور الملتقطة لكل مشارك.

وافتتحت المعرض رقية فاروق مدير إدارة التربية المتحفية لذوي الإحتياجات الخاصة بالمتحف، وشاركها في الافتتاح أحمد ناجي مدير عام الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الإحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف، والفنان جلال المسرى.

وأقيم المعرض بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي والذي يحتفل به العالم في التاسع عشر من أغسطس من كل عام، ويقام حتى يوم الثلاثاء ٢٠٢٣/٨/٢٢م

كما أقيم على هامش المعرض فقرة فنية لمجموعة من الأطفال من ذوي القدرات الخاصة، وفي نهاية الفعالية تم تسليم شهادات التقدير لكلاً من:

- الفنان جلال المسرى.

- الفنانين المشاركين في المعرض.

- الطالبات المتطوعات ممن قاموا بالأداء الصوتي في الفيديوهات التعليمية الخاصة بمشروع فاكت ( ربط المناهج التعليمية بالقطع الأثرية بالمتحف)، وهم: (شروق اشرف و بهيجة جمعة وحنان مصطفى.