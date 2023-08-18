إجازة رسمية.. موعد المولد النبوي الشريف 2023

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد المولد النبوي الشريف "12 ربيع الأول 1445 هجرية"، والذي يعد إجازة رسمية.

وكشفت الحسابات الفلكية، أن موعد المولد النبوي الشريف 2023، 12 ربيع الأول لعام 1445 هجرية، يوافق الخميس الـ 27 من سبتمبر المقبل، والذي يعد إجازة رسمية.

واعتادت وزارة الأوقاف، على إقامة احتفالية كبرى سنويا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، فضلا عن إقامة احتفالات بهذه المناسبة بجميع المحافظات.

وتختار وزارة الأوقاف، عددا من الشخصيات وعلماء الدين ممن لهم جهود كبيرة في مجال الدعوة، لتكريمهم في احتفالية المولد النبوي الشريف.