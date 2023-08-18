إجازة رسمية.. موعد المولد النبوي الشريف 2023
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
يبحث الكثير من المواطنين عن موعد المولد النبوي الشريف "12 ربيع الأول 1445 هجرية"، والذي يعد إجازة رسمية.
وكشفت الحسابات الفلكية، أن موعد المولد النبوي الشريف 2023، 12 ربيع الأول لعام 1445 هجرية، يوافق الخميس الـ 27 من سبتمبر المقبل، والذي يعد إجازة رسمية.
واعتادت وزارة الأوقاف، على إقامة احتفالية كبرى سنويا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، فضلا عن إقامة احتفالات بهذه المناسبة بجميع المحافظات.
وتختار وزارة الأوقاف، عددا من الشخصيات وعلماء الدين ممن لهم جهود كبيرة في مجال الدعوة، لتكريمهم في احتفالية المولد النبوي الشريف.
سوق مصراوى
-
طريقة عمل حلى بياض الثلج بدون فرن بأقل تكلفةتفاصيل
-
بـ 14 جنيها شهرياً.. مراوح بالتقسيط لمواجهة حر الصيفتفاصيل
-
أفضل مشدات للرجال لحرق الدهون وشد الجسم تبدأ من 180 جنيهاتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 50 جنيها.. أفضل هاتف ذكي 2023 يإمكانيات عاليةتفاصيل
-
أحدث صيحات ملابس الأطفال بأسعار تبدأ من 79 جنيهاتفاصيل
-
بقسط يبدأ من ٦٨ جنيها.. أفضل أنواع الأير فراير لطعام صحي في 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: