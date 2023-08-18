محافظ الجيزة يكلف بسرعة الانتهاء من طرح مشروعات الخطة الاستثمارية للعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

كتب- محمد أبو بكر:

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاء موسعاً مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعه ملفات العمل الجارية ونسب الإنجاز في المشروعات المدرجة.

وكلف محافظ الجيزة الجهاز التنفيذي الانتهاء من طرح كل المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ نهاية الشهر الجاري لسرعة تنفيذها وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

وأكدً أن المحافظة تمكنت خلال الثلاث سنوات الماضية في الإنتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبة ١٠٠ % مشدداً على ضرورة الحفاظ علي ذلك بالخطه الجديدة واستكمال منظومة العمل لخدمة المواطنين.

وشدد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تلافي كل المشكلات أو المعوقات التي ظهرت أثناء تنفيذ الخطة الماضية وعدم التعامل مع الشركات الغير ملتزمة بالمواصفات والمواعيد المحددة للتنفيذ مؤكدا على التنسيق مع شركات المرافق ( مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء والاتصالات) قبل رصف وتطوير الشوارع المدرجة لتحويل اي مرافق او كابلات متعارضة او إجراء الصيانات اللازمة.

كما شدد محافظ الجيزة أنه غير مقبول أي تقصير في ملف النظافة والاهتمام بالحالة العامة بالشوارع الداخلية ورفع المخلفات والاهتمام بتطبيق منظومة الجمع السكني لكي تغطي كافة قطاعات المحافظة والقري والوحدات المحلية.