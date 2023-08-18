شعائر صلاة الجمعة من مسجد الكبير بالسلوم - بث مباشر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يقدم التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، اليوم، على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الكبير بمدينة السلوم.

ويلقي الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني، خطبة اليوم الجمعة حول "اسم الله الرحيم، دعوة للتراحم"، من مسجد الكبير بمدينة السلوم، ويتلو القرآن القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض.

يأتي ذلك، بعد الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، لمحافظة مطروح، التقى خلالها أهالي "مطروح والسلوم وسيدي براني".

فيما أكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة وخطباء المكافأة بضرورة الالتزام بالنص الكامل لخطبة الجمعة، وعدم الخروج عنها بأي حال من الأحوال.

وشددت وزارة الأوقاف، على معاقبة أي إمام أو خطيب مكافأة لا يتلزم بالتعليمات الخاصة بخطبة الجمعة، من حيث عدم الالتزام بالموضوع، أو تجاوز الوقت المحدد لها والمقدر بـ 15 دقيقة.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي:

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