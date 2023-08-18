الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 28 مسجدا اليوم
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أطلقت وزارة الأوقاف، اليوم، عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:
1- مديرية أوقاف القليوبية (دملو)
2- مديرية أوقاف السويس (عتاقة)
3- مديرية أوقاف الأقصر (حاجر كومير)
4- مديرية أوقاف المنيا (طهنا الجبل)
5- مديرية أوقاف البحيرة (أبو المطامير)
6- مديرية أوقاف بني سويف (بياض العرب)
7- مديرية أوقاف بور سعيد (الضواحي والمناخ)
8- مديرية أوقاف أسيوط (الغنايم)
9- مديرية أوقاف مطروح (بنجر السكر بالحمامات)
10- مديرية أوقاف كفر الشيخ (مطوبس قبلي وبحري)
وأكدت في بيان لها، اليوم، أنه في إطار خطتها لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم افتتاح ( 28 ) مسجدًا، منها ( 25 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه ( 88 ) مسجدًا منها ( 75 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 13 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف البحيرة
1. الشرقي - قرية زمران النخل – مركز الدلنجات
2. القرية الحمراء – كوم عزيزة – أبو حمص
3. الأحمدية – قرية شنديد– مركز ايتاي البارود
4. عزبة الكوم – مركز الرحمانية
5. النور – قرية أنطون – مركز المحمودية
6. الرحمن – قرية كفر السابي– مركز شبرا خيت
7. الرحمن – قرية النخلة البحرية – مركز أبو حمص
8. عزبة حنفي البحري – عمارة – مركز حوش عيسى
مديرية أوقاف المنيا
9. الهدى – عزبة الملك – برطباط– مغاغة
10. النور – زرابي العامرية الغربية – دير مواس
11. الخلفاء الراشدين – دلجا – دير مواس
مديرية أوقاف كفر الشيخ
12. النصر – عزبة أبو مرسي – المنشأة الكبرى - قلين
13. عزبة 27 الناصرية – بيلا- عزبة 27 الناصرية
مديرية أوقاف أسيوط
14. الخضري – عرامية الخضر-المناشي- ديروط
15. الحسن والحسين – بني عدي القبلية - منفلوط
16. الشرفاء – بني عدي - منفلوط
مديرية أوقاف الشرقية
17. 3 الأبطال ناحية 3 عناني – الصالحية – الحسينية
مديرية أوقاف الدقهلية
18. الصفا والمروة – ديمشلت - دكرنس
مديرية أوقاف سوهاج
19. آل حلفاوي – عرابة أبيدوس - البلينا
20. النور – الزرازرة– دار السلام
21. الرحمن - نجع أحمد علي – جنوب دار السلام
مديرية أوقاف الغربية
22. الكبير- شفا - بسيون
مديرية أوقاف قنا
23. الصحابة - كلاحين - أبنود
مديرية أوقاف الفيوم
24. الهدى – كفر الزعفرانة – إطسا شرق
25. عمر بن الخطاب - سيلا – مركز الفيوم
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الجيزة
1. العتيق – كفر شحاته - العياط
2. شعبان غنيم – العياط
مديرية أوقاف قنا
3. أبو بكر الصديق – النجاحية - نجع حمادي
سوق مصراوى
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