الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 28 مسجدا اليوم

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أطلقت وزارة الأوقاف، اليوم، عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:

1- مديرية أوقاف القليوبية (دملو)

2- مديرية أوقاف السويس (عتاقة)

3- مديرية أوقاف الأقصر (حاجر كومير)

4- مديرية أوقاف المنيا (طهنا الجبل)

5- مديرية أوقاف البحيرة (أبو المطامير)

6- مديرية أوقاف بني سويف (بياض العرب)

7- مديرية أوقاف بور سعيد (الضواحي والمناخ)

8- مديرية أوقاف أسيوط (الغنايم)

9- مديرية أوقاف مطروح (بنجر السكر بالحمامات)

10- مديرية أوقاف كفر الشيخ (مطوبس قبلي وبحري)

وأكدت في بيان لها، اليوم، أنه في إطار خطتها لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم افتتاح ( 28 ) مسجدًا، منها ( 25 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه ( 88 ) مسجدًا منها ( 75 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 13 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

1. الشرقي - قرية زمران النخل – مركز الدلنجات

2. القرية الحمراء – كوم عزيزة – أبو حمص

3. الأحمدية – قرية شنديد– مركز ايتاي البارود

4. عزبة الكوم – مركز الرحمانية

5. النور – قرية أنطون – مركز المحمودية

6. الرحمن – قرية كفر السابي– مركز شبرا خيت

7. الرحمن – قرية النخلة البحرية – مركز أبو حمص

8. عزبة حنفي البحري – عمارة – مركز حوش عيسى

مديرية أوقاف المنيا

9. الهدى – عزبة الملك – برطباط– مغاغة

10. النور – زرابي العامرية الغربية – دير مواس

11. الخلفاء الراشدين – دلجا – دير مواس

مديرية أوقاف كفر الشيخ

12. النصر – عزبة أبو مرسي – المنشأة الكبرى - قلين

13. عزبة 27 الناصرية – بيلا- عزبة 27 الناصرية

مديرية أوقاف أسيوط

14. الخضري – عرامية الخضر-المناشي- ديروط

15. الحسن والحسين – بني عدي القبلية - منفلوط

16. الشرفاء – بني عدي - منفلوط

مديرية أوقاف الشرقية

17. 3 الأبطال ناحية 3 عناني – الصالحية – الحسينية

مديرية أوقاف الدقهلية

18. الصفا والمروة – ديمشلت - دكرنس

مديرية أوقاف سوهاج

19. آل حلفاوي – عرابة أبيدوس - البلينا

20. النور – الزرازرة– دار السلام

21. الرحمن - نجع أحمد علي – جنوب دار السلام

مديرية أوقاف الغربية

22. الكبير- شفا - بسيون

مديرية أوقاف قنا

23. الصحابة - كلاحين - أبنود

مديرية أوقاف الفيوم

24. الهدى – كفر الزعفرانة – إطسا شرق

25. عمر بن الخطاب - سيلا – مركز الفيوم

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الجيزة

1. العتيق – كفر شحاته - العياط

2. شعبان غنيم – العياط

مديرية أوقاف قنا

3. أبو بكر الصديق – النجاحية - نجع حمادي​