التحالف الوطنى ينشر فيديو لسيدة معيلة مستفيدة من برامج المشروعات الصغيرة
كتب- محمد أبو بكر:
مشروع اقتصادي صغير ترعاه إحدى السيدات الأبطال تدعي (هالة) المعيلة لثلاثة أطفال بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، والتي حصلت عليه من الهيئة القبطية الإنجيلية عضو التحالف الوطني ضمن أنشطة مشروع نحو مجتمعات ريفية مصرية مرنة.
وقالت هالة خلال لقاء مع الهيئة القبطية، إنها وصلت للهيئة بعدما سمعت عنها وبدأت في المشروع لأنه مميز، وأخذت "البط" منهم وتقوم بتربيته وتنظيف أماكنه يومياً ووضع الطعام الخاص بهم والمياه.
وأشارت إلى أنه قبل الظهر تقوم مجدداً بتنظيف أماكنهم وتغيير الماء لهم، وأن المشروع يحتاج إلى متابعة مستمرة حتي يأتي بثماره.
ولفتت إلى أنها قامت بأخذ البط والبدء في التربية الخاصة به لأنها تستهدف إقامة مشروع كبير والبيع من خلاله قائلة: (مجبتش البط عشان أكل وأذبح منه كل يوم)
هالة لاتعرف سوى تربية الطيور وتغذيتها رزقها الله بهذا المشروع ليكون مصدر ربح لها ولأولادها، ووجهت كلمة شكر لمن وقف بجانبها وساعدها في بدأ هذا المشروع وتزويدها "بالأعلاف اللازمة)، وهذا هو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي تعمل تحت مظلته الهيئة القبطية الإنجيلية.
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