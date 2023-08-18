عضو بالسياحة يشيد بقرار منع تأجير الفنادق من الباطن.. ويوجه بملاحقة الكيانات الوهمية



كتب- محمد أبو بكر:

كشف مجدي صادق عضو غرف شركات السياحة وبالتعبية الإتحاد المصري للغرف السياحية، أن قرار وزارة السياحة بتأكيد عدم قيام الفنادق بالتأجير من الباطن ووجوب إيداع عقود الإيجار بوزارة السياحة والآثار، وعدم تأجير المنشآت الفندقية من الباطن والتعامل مع شركات إدارة فندقية لها كيان قانوني، يُعد من أفضل القرارات التي أُطلقت من السياحة.



وأضاف "صادق" لـ مصراوي، أن أي قرار يقضي على الكيانات الموازية أو القانونية يجب أن نسانده لوجود العديد من الكيانات على أرض الواقع أو الفيس بوك يقوم بالعمل في السياحة والحصول على أموال غير قانونية.



وأكد على ضرورة إنشاء لجان تفتيش والتواصل مع مباحث الإنترنت وإنشاء لجنة مخصصة لمتابعة كل وسائل التواصل الاجتماعي، وحال إيجاد أي شركة أو مُعلن دون وجود ترخيص لها يجب القبض عليها في الحال.



وآشار إلى أهمية تلك الخطوة في مُحاربة الكيانات الوهمية مشدداً على ضرورة التطبيق المثالي لها حتى تأتي بثمارها، من خلال التحري من مصداقية الشركات والفنادق وكل العاملين بالسياحة من وجود تراخيص لهم، خاصة.

وشدد على ضرورة وجود إجراءات صارمة ومتابعة دائمة مع مباحث الإنترنت وإنشاء إحصائية لكل فندق به إدارات غير مسجلة وفي هذه الحالة يجب غلق الفندق في الحال، والحصول على تقارير تخص متابعات الكيانات الوهمية وإغلاقها أو أماكن تواجدها.