٧٥٪؜ للقائمة.. السجيني يكشف طريقة انتخابات المجالس المحلية



كتب- سامح سيد:

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن اللجنة عقدت ٧١ جلسة استماع حضرها عدد كبير من المحافظين والقيادات المحلية السابقة والمجتمع المدني وروساء الأحزاب وانتهت إلى أن يكون مشروع القانون انتخابات المجالس المحلية الذي تم مناقشته إلى ٧٥٪؜ قائمة مطلقة و٢٥ ٪؜ فردي.

واضاف "السجيني" لمصراوي،: "أنتهينا إلى ٧٥٪؜ قائمة مغلقة، حيث أن نص المادة ١٨٠ من الدستور توجب كوتة معينة المشرع الدستوري خصص لها نسبة وعدد من المقاعد لتمثيل عدد من الفئات ولا يمكن إن تتحقق هذه الكوتة سوى بالقائمة المطلقة المغلقة".

وأشار إلى أنه القوى السياسية في الحوار الوطني كانت تتحدث في مناقشتها عن نظام الثلث والثلثين ونسبة ٥٠٪؜ قائمة و٥٠ ٪؜ فردي لكن الحوار انتهت مناقشاته بالإجماع بما فيها الأحزاب المدنية وهذا لأول مرة حول مسألة ٧٥٪؜ قائمة مغلقة وتبقى ٢٥٪؜ بالنظام الفردي.

واوضح أنه طالما لا يوجد إعاقة دستورية أصبحنا أمام أمرين لتحديد طبيعة نظام الانتخابات في المجالس المحلية الأمر الأول الأسهل على الناخب هل الفردي أم القائمة؟.. الأمر الثاني: ما يوفر ويؤمن ممارسة حياة سياسية للأحزاب بشكل أفضل، وانتهى الأمر إلى أن تكون نسبة ٢٥٪؜ بالقائمة النسبية المنقوصة المهم أن يكون النظام الانتخابي خاضعل لانضباط الدستوري حتى لا يطعن على القانون بعدم الدستورية ونعود للمربع رقم صفر.

وكان مقترح الحوار الوطني في المخرجات التي توصل إليها من المناقشات فيما يخصقانون المجالس الشعبية و المحلية، بما فيه النظام الانتخابي المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة.