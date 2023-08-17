وزير السياحة يلتقي الرئيس الشرفي لمركز كيندي للفنون المسرحية بالسفارة الأمريكية

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مايكل كيزر الرئيس الشرفي لمركز جون كيندي للفنون المسرحية وإرين تاريو الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، لبحث سبل دعم علاقات التعاون السياحي الثقافي المشترك بين الوزارة والمركز خلال الفترة المقبلة.

وكان الوزير شارك مساء أمس في فعالية الترويج السياحي الهندي التي نظمتها سفارة دولة الهند بالقاهرة، بهدف تشجيع السياحة البينية بين مصر والهند وذلك بحضور السفير أجيت جوبتيه سفير دولة الهند بالقاهرة.

وأشار إلى أن صناعة السياحة على المستويين العالمي والإقليمي تشهد بوادر انتعاش واعدة بعد الظروف الاستثنائية التي مرت بها الصناعة بعد تداعيات أزمة فيروس كورونا، مؤكداً على أن الوزارة تستهدف تشجيع الاستثمارات المحلية والدولية وزيادة عدد الغرف الفندقية وخاصة النمو في مجال الضيافة، لافتا إلى أهمية الاستفادة من جذب الاستثمارات الهندية في مجال السياحة.