حدث في 8 ساعات| تثبيت أسعار بيع الكهرباء.. وميل عقار بمصر القديمة

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها موافقة الحكومة على تثبيت أسعار بيع الكهرباء حتى الأول من يناير 2024، بالإضافة إلى تخصيص قطع أراضٍ بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

بداية من الأحد.. غلق صالة الوصول 1 بمطار القاهرة ونقل الرحلات لصالة 3

قررت شركة ميناء القاهرة الجوي غلق صالة الوصول رقم (1) بمبنى الركاب رقم (1) والمعروف بالمطار القديم كليا ونقل الرحلات إلى صالة الوصول رقم (3) وصول بنفس المبنى، وذلك بدءًا من الساعات الأولى ليوم الأحد القادم والموافق 20 اغسطس بسبب بدء أعمال التطوير والتجديد في الصالة القديمة ، وتم التاكيد علي جاهزية صالة (3) لاستقبال الرحلات .

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حتى أول يناير 2024.. الحكومة توافق على تثبيت أسعار بيع الكهرباء

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

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الحكومة توافق على تخصيص قطع أراضٍ بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد

أحيط مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 181 بتاريخ 12 يوليو 2023، على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي، لصالح بعض الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

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تعاون بين الصحفيين و"العربية للعلوم الإدارية".. تخفيض 40% على رسوم

وقع خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بروتوكول تعاون مع الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، لتقديم برامج الدراسات العليا في ماجستير إدارة الأعمال MBA والدكتوراه في إدارة الأعمال DBA للصحفيين وأسرهم من الدرجة الأولى (الآباء والأبناء والأزواج) بالقاهرة.

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وفاة الدكتور عادل إمام أستاذ قسطرة القلب

توفي اليوم الخميس، الدكتور عادل إمام أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي.

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الصحة: تقديم 381 ألف خدمة بالمبادرات الرئاسية ضمن حملة "100 يوم صحة"

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 381 ألفا و571 خدمة، من خلال حملة "100 يوم صحة"، أمس الأربعاء 16 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

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وزارة العمل: تعيين 870 شابا وفتاة بينهم 140 من ذوي الهمم بشمال سيناء

أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن تعيين 870 شابا وفتاة، بينهم 140 من ذوي الهمم داخل 22 منشأة بشمال سيناء على مدار الثلاث سنوات الماضية، في قطاعات "الفنادق والتشييد والبناء والتعليم"، وغيرها.

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ميل عقار بمصر القديمة وإخلاء السكان تمهيدا لإزالته

أعلنت محافظة القاهرة ورئاسة حي مصر القديمة، عن إخلاء عقار بنطاق الحي بسبب وجود ميل بالعقار مما يهدد بسقوطه.

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مدبولي يتابع موقف تسكين الموظفين في المقار الجديدة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ بشأن متابعة الموقف التنفيذي لتسكين الموظفين في المقار الجديدة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخطط الاستغلال الأمثل للمقرات الحكومية، التي تم إخلاؤها بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية.

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متحور كورونا الجديد.. هل ظهر EG.5 في مصر؟ "فيديو"

تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميًّا، في الوقت الذي أرجع مسؤولو الصحة ذلك إلى ظهور سلالة جديدة من المتحور أوميكرون يطلق عليها حاليا EG.5.

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