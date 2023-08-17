سبتمبر المقبل.. الأوقاف تطلق مبادرة "هذا نبينا"
أطلقت وزارة الأوقاف، مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) طوال شهر سبتمبر 2023م، من خلال 5 خطب متتابعة، على النحو التالي:
1- الجمعة ( 1 ) سبتمبر تحت عنوان : "النبي (صلى الله عليه وسلم) كما تحدث عن نفسه".
2- الجمعة ( 8 ) سبتمبر تحت عنوان : "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع ربه" .
3- الجمعة ( 15 ) سبتمبر تحت عنوان : "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع أهله" .
4- الجمعة ( 22 ) سبتمبر تحت عنوان : "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع أصحابه" .
5- الجمعة ( 29 ) سبتمبر تحت عنوان : "مظاهر رحمة النبي (صلى الله عليه وسلم) بأمته" .
وذلك فضلا عن المحاضرات والندوات والمسابقات والقوافل والأسابيع الدعوية التي تطلقها الوزارة على مدار شهر سبتمبر للحديث عن مكارم أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وجوانب حياته، مع مشاركة جميع الأئمة الموفدين في مختلف دول العالم والمحبين لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في هذه المبادرة والحملة الدعوية الواسعة للتعريف بنبي الإسلام (صلى الله عليه وسلم) .
سوق مصراوى
-
طريقة عمل حلى بياض الثلج بدون فرن بأقل تكلفةتفاصيل
-
بـ 14 جنيها شهرياً.. مراوح بالتقسيط لمواجهة حر الصيفتفاصيل
-
أفضل مشدات للرجال لحرق الدهون وشد الجسم تبدأ من 180 جنيهاتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 50 جنيها.. أفضل هاتف ذكي 2023 يإمكانيات عاليةتفاصيل
-
أحدث صيحات ملابس الأطفال بأسعار تبدأ من 79 جنيهاتفاصيل
-
بقسط يبدأ من ٦٨ جنيها.. أفضل أنواع الأير فراير لطعام صحي في 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: