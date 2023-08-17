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الأوقاف: توزيع 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي بمطروح وفرش عدة مساجد

08:26 م الخميس 17 أغسطس 2023

توزيع لحوم صكوك الأوقاف

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(مصراوي):
أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع 2 طن من لحوم صكوك الأوقاف في محافظة مطروح اليوم الخميس، بالإضافة إلى فرش عدة مساجد بالمحافظة.

وأوضحت الأوقاف، في بيان، أن ذلك يأتي في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف.

وأضافت الأوقاف: تفقد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والشيخ حسن عبد البصير عرفة مدير مديرية أوقاف مطروح، محافظة مطروح، وتم خلال الزيارة توزيع عدد 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بإشراف مديرية الأوقاف، ومشاركة مديرية التضامن الاجتماعي بحضور الدكتورة دار السلام حسين أحمد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح.

وواصل البيان: وخلال تفقد سيارات اللحوم أشاد الحضور بالدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ممثلًا في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، مؤكدين أن لحوم أضاحي الأوقاف من أجود أنواع اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر المستحقة.

وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار خطة الأوقاف لفرش المساجد، تعمل مديرية أوقاف مطروح خلال هذه الأيام على فرش عدة مساجد بالمحافظة.

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