ميل عقار بمصر القديمة وإخلاء السكان تمهيدا لإزالته

الطقس اليوم.. الأرصاد تتوقع سقوط سيول على هذه المناطق

بعد تأجيلها للمرة الرابعة.. "الكهرباء" في مأزق.. والزيادة المرتقبة

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة ورئاسة حي مصر القديمة، عن إخلاء عقار بنطاق الحي بسبب وجود ميل بالعقار مما يهدد بسقوطه.

كما تابع اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمه، أعمال استكمال إجراءات تنفيذ قرارات الإخلاء لسكان (العقار 6 حارة المنفي من الكورنيش) نظرا لوجود ميل بالعقار وتهديده لسلامة السكان والعقارات المجاورة.

وتم أيضا التأكيد بسرعة الانتهاء من إجراءات الإخلاء للسكان ونقل متعلقات المواطنين والبدء في أعمال إزالة العقار بشكل كلي.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.