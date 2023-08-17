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BBC

متحور كورونا الجديد.. هل ظهر EG.5 في مصر؟ "فيديو"

07:17 م الخميس 17 أغسطس 2023

متحورات كورونا

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كتب- إسلام لطفي:
تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميًّا، في الوقت الذي أرجع مسؤولو الصحة ذلك إلى ظهور سلالة جديدة من المتحور أوميكرون يطلق عليها حاليا EG.5.
وفي مصر، ذكرت وزارة الصحة إن جميع المتحورات المنتشرة حاليا تنتمي إلى المتحور "أوميكرون"، ولا تتسبب في حدوث حالات مرضية شديدة.
ولم تعلن وزارة الصحة حتى الآن عن ظهور المتحور الجديد في مصر، حيث قال الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة إن المتحور الجديد EG.5 لم يظهر في مصر حتى الآن.
وأضاف في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أنه على المصريين أن يتبعوا الإجراءات الاحترازية مرة أخرى مع ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي، مؤكدًا أنه يرتدي الكمامة حتى الوقت الحالي منذ 2019.

سوق مصراوى

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