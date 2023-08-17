خناقة عادل إمام ومحمود عبدالعزيز.. الإعلامي محمود سعد يروي التفاصيل كاملة "فيديو"



كتب- إسلام لطفي:

سرد الإعلامي محمود سعد، الفاصيل الكاملة للخلاف بين الفنانين عادل إمام ومحمود عبدالعزيز، قائلًا إن السبب يكمن في لقاء تليفزيوني أجراه الإعلامي الراحل مفيد فوزي.

وأضاف عبر بث مباشر على صفحته الرسمية على "فيسبوك": قعدت مع محمود عبدالعزيز كتير واتكلمنا في الحكاية دي وقعدت مع عادل إمام كتير وجت سيرة الحكاية وقعدت في أوساط فنية كتيرة ومنهم صالح مرسي اللي هو كاتب مسلسل رأفت الهجان السبب في المشكلة، وكنت أول واحد كلم محمود عبدالعزيز بعد ما خلصت الحلقة الأولى للمسلسل.

وتابع: الأصل في حديث تليفزيوني أجراه الإعلامي مفيد فوزي، كان فيه مشكلة على مسلسل رأفت الهجان، أنه اتكتب بالصيغة اللي اتعرض بيها، وكان ليا عليها ملاحظة أن فيه حاجة بايخة أوي فلاش باك من فلاش باك من فلاش باك، ومع بداية المسلسل يعتبر أنه خلص وعرفت إيه اللي حصل لرأفت الهجان، ولكن كنت عاوز أعرف إيه اللي حصل للراجل ده، ومكنش فيه نت ولا حاجة عشان الناس تعرف إيه اللي حصل بالتفصيل لرأفت الهجان، فكان من التشويق إني معرفش حاجة، لكن صالح مرسي كان عاوز كده.

واستطرد: عادل إمام مرضيش بالتسلسل ده وقال لا هبدأ المسلسل زي أي مشوار صعود، إنما في الحلقة الأولى المشاهد عرف آخره، واللي عملوا المسلسل تمسكوا بالفكرة، ومن الناحية الفنية كان هيبقى أقوى وفق رأي عادل إمام، لكن محمود عبدالعزيز عمله ببراعة مش معقولة، يعتبر من أجمل الأدوار اللي قدمها، وكان فنان موهوب بشكل تلقائي فعلًا، والخلاف كان على مين هيعمل المسلسل عادل إمام ولا محمود عبدالعزيز.

واستكمل: واتعمل حديث تليفزيوني لمفيد فوزي، وسأل محمود عبدالعزيز عن الإيرادات هل هي كل شيء فرد "عبدالعزيز" قاله لأ الإيرادات مش كل حاجة وحصل قطع للكلام بعدها، وظهرت مديحة كامل بتقول معقول محمود قال كده؟، وكانت ليلة "كوبية" على محمود عبدالعزيز ومشي يدور على عادل إمام لحد الساعة 4 الفجر، لما لقاه عند سمير خفاجى، وعادل كان اضايق من الكلمة ومبقاش بينهم المودة المطلوبة.

وقال: ومسمعتش محمود بيقول غير أن عادل ممثل قوي وعادل كان بيقول نفس الكلام، وكان فيه التنافس العادي، لكن كلمة "الإيرادات مش كل حاجة" كانت بتضايق عادل إمام، وقتها لأنه كان عامل أعلى إيرادات وكانت ضخمة جدًا وقتها، وكانت أرقام كبيرة جدًا، وه خلاف عادي جدًا وبيحصل بين كل النجوم.