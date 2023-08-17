إعلان

BBC

وفاة الدكتور عادل إمام أستاذ قسطرة القلب

04:09 م الخميس 17 أغسطس 2023

وفاة الدكتور عادل إمام

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد جمعة:

توفي اليوم الخميس، الدكتور عادل إمام أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي.

وكتبت دينا إمام، ابنة الدكتور عادل إمام عبر حسابها على فيسبوك: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا أبي يا حبيبي لمحزونون.. إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. قضى الله أمراً كان مفعولاً".

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة غدًا الجمعة بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

من جانبه، قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. يوم حزين لمصر والعالم العربي ومعهد القلب.. زعيم قسطرة القلب في ذمة الله.. رحم الله أ.د عادل إمام".

وسبق أن كرّم معهد القلب القومي، الدكتور عادل إمام، بإطلاق اسمه على أكبر جناح لقسطرة القلب.

سوق مصراوى

وفاة الدكتور عادل إمام الدكتور عادل إمام قسطرة القلب أمراض القلب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تعاون بين الصحفيين و"العربية للعلوم الإدارية".. تخفيض 40% على رسوم الدراسات العليا
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market