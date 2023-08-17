وفاة الدكتور عادل إمام أستاذ قسطرة القلب

كتب- أحمد جمعة:

توفي اليوم الخميس، الدكتور عادل إمام أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي.

وكتبت دينا إمام، ابنة الدكتور عادل إمام عبر حسابها على فيسبوك: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا أبي يا حبيبي لمحزونون.. إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. قضى الله أمراً كان مفعولاً".

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة غدًا الجمعة بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

من جانبه، قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. يوم حزين لمصر والعالم العربي ومعهد القلب.. زعيم قسطرة القلب في ذمة الله.. رحم الله أ.د عادل إمام".

وسبق أن كرّم معهد القلب القومي، الدكتور عادل إمام، بإطلاق اسمه على أكبر جناح لقسطرة القلب.