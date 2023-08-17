السديم الحلقي.. "البحوث الفلكية" ينشر أحدث صور من تلسكوب جيمس ويب

كتب- إسلام لطفي:

نشر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، صورة للسديم الحلقي من تلسكوب جيمس ويب، مشيرًا إلى أنها توضح أحدث صور التلسكوب الفضائي جيمس ويب والذي أطلق إلى الفضاء بنهاية عام 2021.

وذكر المعهد أن الصورة للسديم الحلقي (M57) وتبدو بتفاصيل دقيقة لم يسبق لأي تليسكوب أرضي أو فضائي أن يلتقطها.

وأوضح أنه يبلغ قطر الحلقة المركزية المرئية للسديم حوالي سنة ضوئية واحدة ويقع الشكل البيضاوي المركزي في Ring Nebula على بعد 2500 سنة ضوئية باتجاه كوكبة Lyra.

وأضاف: توضح صورة جيمس ويب الفضائي والتي التقطت في نطاق الأشعة تحت الحمراء سلاسل الغاز التي تبدو مثل الرموش حول هذه العين الكونية الرائعة، وتمثل هذه الخيوط الطويلة ظلال الغاز الكثيف المنبعث من الضوء النشط من داخل الحلقة.

وتابع: والسديم الحلقي بشكل عام هو سديم كوكبي ممتد، وهو نوع من السحابة الغازية التي تنشأ عادة عند تطور نجم شبيه بالشمس وفي مراحل التخلص من غلافه الجوي الخارجي ليصبح نجمًا قزمًا أبيض.