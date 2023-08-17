وزارة العمل: تعيين 870 شابا وفتاة بينهم 140 من ذوي الهمم بشمال سيناء

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن تعيين 870 شابا وفتاة، بينهم 140 من ذوي الهمم داخل 22 منشأة بشمال سيناء على مدار الثلاث سنوات الماضية، في قطاعات "الفنادق والتشييد والبناء والتعليم"، وغيرها.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن توجيهات الوزير حسن شحاتة لمديرية شمال سيناء تشمل استمرار التواصل مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب وإعلاء قيمة العمل لديهم وتعزيز علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج وتوفير بيئة عمل آمنة لطرفي العمل تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية، والاستمرار في حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل.

وقال محمد سالم عبد المالك، مدير مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء، إن تعزيز علاقات العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة هدف من الأهداف التي تنفذها المديرية داخل تلك المحافظة الاستراتيجية التي تشهد عمليات تنمية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معلنا أن المديرية نظمت منذ أيام ولأول مرة دورة تدريبية في مجال ريادة الأعمال للفتيات بمركز تدريب العريش، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بهدف توعية 21 فتاة على كيفية إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر وتوعيتهم أيضا بثقافة العمل الحر.

وأضاف أنه على مدار اليومين الماضيين أطلقت المديرية ملتقى السلامة والصحة المهنية بقرية سم السياحية بمدينة العريش لنشر مفاهيم وثقافة وتعليمات السلامة والصحة المهنية بين عمال المحافظة.

وجاءت فعاليات الملتقى على أرض المحافظة لنشر ثقافة السلامة بين جموع العاملين في مختلف قطاعات العمل لحمايتهم من المخاطر الموجودة في بيئة العمل بأنواعها.

وأضاف مدير المديرية، أنه شارك في الملتقى 25 منشأة صناعية وفندقية بالعريش وبئر العبد والمساعيد من مدن شمال سيناء، وبحضور عدد كبير من أخصائيين وفنيين السلامة بتلك المنشآت.

وأوضح محمد منتصر، كيميائي بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، محاضرة حول التعرف على جميع أنواع مخاطر بيئة العمل لتوعية العاملين بالمنشآت المختلفة وعلاقتها بالسلامة العامة بالمنازل، وكيفية وقاية العمال والمواطنين من الإصابات والأمراض الناتجة عن الحوادث المختلفة، ومحاضرة عن ضوابط تفتيش السلامة والصحة المهنية ودور الوزارة في مراقبة تنفيذ اشتراطات السلامة وتذليل الصعوبات التي تواجه عدم التنفيذ.

وأشار مدير المديرية إلى أن الملتقى تضمن محاضرة ألقاها الكيميائي محمد مدكور حول تقييم وتحليل المخاطر بالمنشآت وكيفية الوقوف على المخاطر وتحديد نسبتها، والعمل على التحكم في المخاطر ضمانا لحماية العمال، كما ألقى محاضرة ثانية عن خطة الطوارئ وكيفية الاستعداد لمواجهة الطوارئ وتقسيم فرق العمل وتدريبها.​