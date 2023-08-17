برلماني يتساءل عن خطة الحكومة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار

كتب- سامح سيد:

حذر النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، من ظاهرة الارتفاع في معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، مطالبا الحكومة بالإسراع في اتخاذ المزيد من السياسات المالية لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار للعديد من السلع والمنتجات الصناعية والغذائية.

وتساءل "قاسم" في سؤال قدمه للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قائلا: هل لدى الحكومة سياسات جديدة لمواجهة الارتفاعات المستمرة في الأسعار؟ وأين دور الحكومة في الرقابة على الأسواق؟.

كما تساءل النائب محمود قاسم عن سياسات الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء أولوية قصوى لتشجيع الاستثمارات في قطاعي الزراعة والصناعة، مؤكدا أن مواجهة ارتفاع التضخم والأسعار لن يكون إلا بالاتجاه نحو اتخاذ جميع الإجراءات للتوسع في المشروعات الصناعية والزراعية والإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية والزراعية ومضاعفة الصادرات المصرية.

وأكد النائب محمود قاسم أن استمرار ارتفاع التضخم يؤكد أن الحكومة لاتزال لم تعط ملفي تشجيع الاستثمارات الصناعية والزراعية أكبر اهتمام، مطالبا الحكومة بصفة عامة والمجموعة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء باتخاذ مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية التي تكفل التشجيع الفعلي لإقامة المزيد من المشروعات الصناعية والزراعية على مستوى الجمهورية.